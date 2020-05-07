В Мозыре пешеход погиб под колесами автобуса

По информации милиции, транспорт отъезжал от остановки по улице Советской. По предварительным данным, пешеход, а это 81-летний пенсионер, пытался догнать автобус, но упал прямо под колеса. Пожилой мужчина получил травмы. Он скончался в реанимации.