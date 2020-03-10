Любопытство и детские игры, которые порой не знают границ. В Мозыре спасатели из металлического плена доставали ногу ребенка. На бульваре Юности 11-летняя девочка играла на улице около подъезда. В какой-то момент ее нога застряла в металлической решетке слухового окна подвала. Самостоятельно выбраться школьница не смогла, пришлось звать спасателей. Ребенок в медицинской помощи не нуждается.