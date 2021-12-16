В Мозыре в одном из ночных клубов у девушки украли кошелек с деньгами и картами

Лишилась кошелька с деньгами и картами после похода в ночной клуб. В Мозыре девушка обратилась в милицию за помощью. У нее из сумки пропали деньги, банковские и дисконтные карты. По камерам наблюдения оперативники нашли жулика. В этот вечер мужчина снова пришел в клуб, попытался расплатиться чужой картой (девушки), но его задержали. Это безработный 28-летний житель Наровли - он ранее был уже судим, свыше десятка раз привлекался по административной линии. В отношении задержанного возбудили уголовное дело за кражу. Проверяют, имеет ли мужчина отношение к подобным преступлениям. По информации правоохранителей, в начале декабря он забрал из женской сумки кошелек с российской валютой - 50 тысяч рублей.