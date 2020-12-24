В надежде избежать ЛТП женщина отдала аферисту крупную сумму

Сотрудники ГУБОП задержали 47-летнего жителя Витебска по подозрению в крупной афере: в 2014 году тот обманом выманил у знакомой 6 тысяч долларов. Оперативники выяснили, что мужчина узнал о крупной сумме, которая осталась у 55-летней женщины после продажи квартиры. После он придумал историю: якобы горожанка попала в поле зрения милиции, и ее отправят в лечебно-трудовой профилакторий.