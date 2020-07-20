В Наровлянском районе горел жилой дом - хозяин получил ожоги

Инцидент произошел в деревне Гажин. Когда спасатели прибыли на место ЧП, дом был объят пламенем, крыша обрушилась. В доме проживал одинокий пенсионер. Со слов соседей, мужчина злоупотребляет спиртным. Пожар удалось потушить. При обследовании участка, в 40 метрах от горящего дома, спасатели нашли и хозяина подворья, предположительно он был пьян.



С диагнозом «ожоги» его доставили в местную больницу. В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. После больницы пенсионеру явно придется искать новое жилья.



