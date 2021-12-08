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В Национальном аэропорту Минск задержан иорданец с фальшивым мексиканским паспортом
В аэропорту задержан иорданец с фальшивым мексиканским паспортом. У пограничников вызвал подозрение мужчина, который прибыл в Беларусь рейсом Дубай - Минск. Для оформления он предъявил паспорт Мексиканских Соединенных Штатов. Однако пограничники выявили в нем подделку - страница с установочными данными была заменена. Как выяснилось позже, у мужчины с собой был и действительный паспорт гражданина Иордании на его имя. Он прилетел в Беларусь для встречи с родственниками, а поддельный документ предъявил для того, чтобы воспользоваться безвизовым режимом. За нарушение госграницы иностранец оштрафован.
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