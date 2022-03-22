В Национальном аэропорту Минск задержана иностранка с фальшивым паспортом Эритреи

Иностранка с фальшивым паспортом Эритреи задержана в минском аэропорту. Подмену заметили пограничники при оформлении пассажиров, прибывших в Минск из Турции. Девушка предоставила национальный паспорт африканской страны, действительность которого вызвала подозрения у пограничного наряда. По результатам спецпроверки установлено, что страница с данными о владельце заменена на фальшивую. Сама женщина рассказала, что следовала из Эфиопии транзитом через Турцию, а уже из Беларуси планировала попасть в страны Евросоюза. В настоящий момент задержанная привлечена к административной ответственности за незаконное пересечение границы. За использование поддельного документа ей грозит уголовная ответственность.