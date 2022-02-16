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В Национальном аэропорту задержан африканец с фальшивой валютой
В Национальном аэропорту с фальшивой валютой задержан африканец. Минские сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 21-летнего иностранца по подозрению в фальшивомонетничестве. У него изъяты поддельные купюры. Всего $2100. Со слов молодого человека, он прибыл в Беларусь на учебу. Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз установили, что банкноты изготовлены кустарным способом.
Защитные средства в них сымитированы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег. Устанавливаются обстоятельства происхождения фальшивок, а также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.
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