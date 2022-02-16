В Национальном аэропорту задержан африканец с фальшивой валютой

В Национальном аэропорту с фальшивой валютой задержан африканец. Минские сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 21-летнего иностранца по подозрению в фальшивомонетничестве. У него изъяты поддельные купюры. Всего $2100. Со слов молодого человека, он прибыл в Беларусь на учебу. Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз установили, что банкноты изготовлены кустарным способом.



Защитные средства в них сымитированы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег. Устанавливаются обстоятельства происхождения фальшивок, а также проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.