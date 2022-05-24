Засосала опасная трясина. В Несвижском районе правоохранители помогли выбраться из болота пожилому человеку. О том, что 75-летний мужчина бесследно исчез, милиционерам рассказала сестра пропавшего. Участковый вместе с оперативником уголовного розыска узнали, что, вероятно, пенсионер может находиться на болоте. Там якобы его видел сосед. Позже дедушка был найден застрявшим в трясине. По его словам, он ушел искать лошадь. Несмотря на длительное время в воде, чувствовал себя мужчина неплохо и в госпитализации не нуждался.