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В Несвижском районе правоохранители помогли выбраться из болота пожилому человеку
Засосала опасная трясина. В Несвижском районе правоохранители помогли выбраться из болота пожилому человеку. О том, что 75-летний мужчина бесследно исчез, милиционерам рассказала сестра пропавшего. Участковый вместе с оперативником уголовного розыска узнали, что, вероятно, пенсионер может находиться на болоте. Там якобы его видел сосед. Позже дедушка был найден застрявшим в трясине. По его словам, он ушел искать лошадь. Несмотря на длительное время в воде, чувствовал себя мужчина неплохо и в госпитализации не нуждался.
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