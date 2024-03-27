Танки грязи не боятся, и, судя по всему, других участников дорожного движения тоже не боятся. В Нижнем Тагиле боевая техника выехала на проезжую часть и врезалась в "шевроле". Почему экипаж не успел затормозить перед гражданским автомобилем, остается лишь догадываться.