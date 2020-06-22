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В ночь с субботы на воскресенье крупный пожар вспыхнул в Логойском районе

Спасателям поступило сообщение о возгорании пилорамы в деревне Слобода. Здание горело открытым пламенем. А в десяти метрах от него располагается склад готовой продукции. Благо второе строение огнеборцы успели отстоять перед угрозой распространения стихии. Пожар локализовали и ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Как сообщает МЧС, по оперативным данным огнем уничтожено здание пилорамы и находившийся внутри деревообрабатывающий станок. Причина происшествия выясняется.

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