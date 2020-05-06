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В Новобелицком районе инспекторы ГАИ задержали пьяного бесправника

По информации МВД, сотрудники дорожной милиции заметили виляющий автомобиль ВАЗ. Требование об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, однако вскоре оказался в тупике. Бросив машину, он стал убегать, но был задержан. Нарушителем оказался 26-летний гомельчанин, не имеющий прав. Как сообщили в ГАИ, по результатам медосвидетельствования в парах выдыхаемого им воздуха обнаружено более 1 промилле алкоголя. Как сообщается, этот мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за похожие проступки.

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