В Новогрудке бездомный проник в чужое жилище

Схватили буквально за ноги. В Новогрудке бойцы Департамента охраны задержали бездомного, который проник в чужое жилище. В одном из частных домов сработала сигнализация - 40-летний мужчина, разбив окно, попытался пробраться в дом. Теперь действиям фигуранта дают правовую оценку, ранее он был судим за имущественные преступления.