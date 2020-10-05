В Новогрудке мальчишка целенаправленно бросился под колеса автомобиля

Недетские шалости. Это видео нам прислали зрители программы. По их информации, дело происходит в Новогрудке. Мальчишка, по виду десятилетний, целенаправленно бросается под колеса автомобиля. По мнению авторов ролика, это может игра "Живи или умри", когда некие администраторы групп в соцсетях делают из детей адептов и дают им выполнить задания, связанные с риском для здоровья. Судя по реакции самих мальчишек, такая выходка доставила им некоторое веселье. Конечно, в данной ситуации лучше всего на своих детей обратить внимание в первую очередь родителям.