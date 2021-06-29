Это уже седьмой случай за последний месяц в Беларуси, когда маленькие дети выпадают из окон квартир. В Новогрудке погибла полуторагодовалая девочка - ребенок выпал из окна, сообщает Следственный комитет. ЧП произошло накануне днем. Из больницы поступило сообщение, что к ним доставили ребенка с многочисленными травмами. Предварительно, малышка находилась дома со своей семьей, а когда мама вышла из комнаты, залезла сперва на стул, потом на подоконник и выпала из открытого окна на пятом этаже. Тело девочки без сознания обнаружила мать. Девочку пытались реанимировать в больнице, но травмы были слишком тяжелыми. Следователи и судмедэксперты провели осмотр места инцидента, опросили родственников и соседей. В ведомстве напоминают родителям, что не стоит держать окна открытыми, если дома есть маленькие дети, и при возможности использовать оконные блокираторы.