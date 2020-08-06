В Новогрудском районе жулики похитили два гидрораспределителя по 14 тысяч рублей каждый

В Гродненской области задержаны воры-гастролеры, которые промышляли кражами автозапчастей сельхозтехники. Вот один из примеров. В Новогрудском районе жулики похитили два гидрораспределителя. Стоимость только одной детали - 14 тысяч рублей. Подозреваемых взяли при попытке продать товар предпринимателю, который занимался восстановлением механизмов. Причем сумма сделки была в 10 раз меньше реальной цены запчасти. Оперативники изъяли у жуликов 3 детали, еще 2 - у бизнесмена. В отношении криминального дуэта возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Не исключено, что фигуранты причастны к аналогичным преступлениям еще в четырех районах области.



