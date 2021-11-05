В Новополоцке правоохранители помогли отыскать похищенный велосипед

В Новополоцке правоохранители помогли отыскать украденный велосипед. Как рассказал хозяин байка, дверь в тамбур на две квартиры была закрыта на замок, однако утром велосипеда не оказалось. На месте преступления были найдены отпечатки пальцев злоумышленника. Эксперты без труда определили, кому они принадлежат.