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В Новополоцке правоохранители помогли отыскать похищенный велосипед
В Новополоцке правоохранители помогли отыскать украденный велосипед. Как рассказал хозяин байка, дверь в тамбур на две квартиры была закрыта на замок, однако утром велосипеда не оказалось. На месте преступления были найдены отпечатки пальцев злоумышленника. Эксперты без труда определили, кому они принадлежат.
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