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В Новополоцке пьяный водитель повредил пять автомобилей

В Новополоцке пьяный водитель повредил пять автомобилей. По информации ГАИ, 28-летний шофер "пежо" ехал на небезопасной скорости, не учел дорожные и погодные условия и столкнулся с припаркованными машинами. Сам водитель легковушки не пострадал, отделался легким испугом.

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