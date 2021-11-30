В Новополоцке пьяный водитель повредил пять автомобилей. По информации ГАИ, 28-летний шофер "пежо" ехал на небезопасной скорости, не учел дорожные и погодные условия и столкнулся с припаркованными машинами. Сам водитель легковушки не пострадал, отделался легким испугом.