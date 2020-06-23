В общежитии на проспекте Любимова ночью загорелся матрас

Ночное происшествие в столице. Около часа ночи поступило сообщение о возгорании в общежитии на проспекте Любимова. Благо, четко сработала система оповещения, и 120 жильцов самостоятельно вышли из двенадцатиэтажного здания. Как выяснилось, в жилой комнате на пятом уровне загорелся матрас. Предполагается, что хозяин комнаты неаккуратно обошелся с сигаретой. В результате происшествия никто не пострадал.