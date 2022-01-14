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В один из банков Борисова принесли поддельные 5000 российских рублей
Распечатали на принтере. Такое заключение сделали эксперты после того, как изучили 5000 тысяч российских рублей, которые поступили к ним на исследование. Подозрительную купюру в один из банков Борисова принес 34-летний мужчина. Сотрудники обменника засомневались в подлинности денег и обратились в милицию. Как пояснил сам клиент, купюрой с ним рассчитался некий россиянин и то, что она поддельная, мужчина даже не догадывался.
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