В одном из магазинов Минска пара посетителей пыталась украсть косметику

Хотели наладить бизнес, но потерпели провал. Двух минчан задержали в столице, компаньоны пытались вынести из магазина косметики товар. Торговая точка на улице Нестерова. Сработала тревожная кнопка - сотрудники маркета вызвали милиционеров. Когда заметили, что посетители пытаются пронести продукцию мимо кассы. Мужчина успел уйти, а его напарницу остановили. Вскоре был задержан и второй участник - на него по приметам вышли правоохранители. 38-летний мужчина уже был судим: кража, грабеж, незаконный оборот наркотиков. Товар на сумму около 500 рублей фигуранты складировали в ячейку для хранения. Косметику планировали продать на рынке по более низкой цене, отметили в милиции. В отношении мужчины и женщины возбудили уголовное дело.