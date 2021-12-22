В одном из магазинов Минска сработала охранная сигнализация - двое подростков оказались заперты в помещении

Вышли через закрытые двери. Двое подростков из Минска оказались в отделении милиции после того, как в одном из магазинов на улице Жиновича сработала охранная сигнализация. Инцидент произошел в минувшее воскресенье поздним вечером.

Как позже выяснится, 16-летний парень и девушка на год его младше оказались закрыты в магазине, пока находились в уборной. Ребята, подумав, что замок просто заклинил, все же каким-то образом смогли открыть дверь и выбраться из маркета, после чего их и встретил наряд милиции. Подростков после профилактической беседы передали родителям.