В одном из магазинов Солигорска произошла кража

"Зеленый змей попутал", - именно так объяснил свой поступок подозреваемый в краже. Инцидент произошел в одном из магазинов Солигорска. В маркет зашли две пенсионерки и оставили свои вещи не в ячейке хранения, а просто на полу возле входа. Пока приятельницы отоваривались, бесхозные сумки привлекли внимание местного жителя. Он посмотрел, ушел, но вернулся и все же унес чужие вещи. Его действия попали в объектив камер видеонаблюдения, мужчину задержали. Известно, что в его биографии нет криминальных эпизодов. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".