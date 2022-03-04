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В одном из магазинов Витебска мужчина провез тележку с продуктами мимо кассы

Загрузил полную тележку продуктов и попытался скрыться. В Витебске задержали мужчину по подозрению в краже. Инцидент попал на камеру наблюдения. Мужчина зашел в магазин, собрал с полок нужный товар, после чего спокойно отправился на выход и, делая вид, что разговаривает по телефону, укатил все похищенное. Представители администрации магазина заметили манипуляции и нажали тревожную кнопку.

На место происшествия прибыли милиционеры отдела департамента охраны, а потом и сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД. Оперативники выяснили, что товар на сумму почти 600 рублей вынес неработающий 26-летний житель областного центра. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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