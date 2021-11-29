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В одном из торговых центров Москвы девушка решила прокатиться на поручне эскалатора - она в больнице

В одном из торговых центров Москвы девушка решила прокатиться на поручне эскалатора. И, судя по видео, такая мысль посетила не только ее. Однако для одной баловство закончилось благополучно, а вторая барышня потеряла равновесие и упала с высоты нескольких метров. Сейчас 17-летняя пострадавшая в больнице в тяжелом состоянии. Тем временем прокуратура проводит проверку безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства о несовершеннолетних.

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