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В одном из торговых центров Москвы девушка решила прокатиться на поручне эскалатора - она в больнице
В одном из торговых центров Москвы девушка решила прокатиться на поручне эскалатора. И, судя по видео, такая мысль посетила не только ее. Однако для одной баловство закончилось благополучно, а вторая барышня потеряла равновесие и упала с высоты нескольких метров. Сейчас 17-летняя пострадавшая в больнице в тяжелом состоянии. Тем временем прокуратура проводит проверку безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также законодательства о несовершеннолетних.
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