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В Октябрьском задержан подвальный вор
По предварительной информации, 49-летний житель одной из деревень Бобруйского района причастен к целой череде краж. Так, еще феврале этого года, подозреваемый, чтобы улучшить свое финансовое состояние, решил уводить велосипеды в соседнем районе. Вечером на дизель-поезде он приезжал в поселок Октябрьский, после чего случайным образом выбирал многоквартирные дома. Мужчина проникал в подвалы с помощью лома. Особой популярностью у него пользовались велосипеды, строительный инструмент и рыболовные принадлежности. Вместе с похищенным делец возвращался в Бобруйск, где сбывал вещи своим знакомым за копейки и спиртное. Что примечательно, был в деятельности подозреваемого и перерыв - в конце марта сотрудники милиции задержали мужчину за кражу велосипеда в Бобруйске. Правда, освободившись в конце июля, он вновь решил возобновить выезды в Октябрьский. В один из таких и был задержан.
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