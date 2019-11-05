3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Оршанском районе двоих парней подозревают в краже из магазина
Двоих парней 19 и 17 лет подозревают в краже из магазина, их добычей стали продукты и спиртное. Инцидент произошел в Оршанском районе. В милицию обратился местный предприниматель и рассказал, что с утра обнаружил свой ларек разграбленным. Как оказалось, двое друзей после совместной посиделки со спиртным решили продолжить вечер. Ничего лучше, чем вскрыть ларек, им в голову не пришло. В начале воришки пытались пробраться в торговую точку через крышу, однако эта затея провалилась. Потом они попытались вскрыть дверной замок, который также не поддался. Следующим на очереди оказалось окно.
Поняв, что донести самим весь провиант не получится, парни вызвали такси. Загрузив награбленное в машину, проехали около 400 метров до сарая одного из воришек и оставили добытое там. Вскоре пару задержали. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов