В Оршанском районе двоих парней подозревают в краже из магазина

Двоих парней 19 и 17 лет подозревают в краже из магазина, их добычей стали продукты и спиртное. Инцидент произошел в Оршанском районе. В милицию обратился местный предприниматель и рассказал, что с утра обнаружил свой ларек разграбленным. Как оказалось, двое друзей после совместной посиделки со спиртным решили продолжить вечер. Ничего лучше, чем вскрыть ларек, им в голову не пришло. В начале воришки пытались пробраться в торговую точку через крышу, однако эта затея провалилась. Потом они попытались вскрыть дверной замок, который также не поддался. Следующим на очереди оказалось окно.