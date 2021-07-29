Незарегистрированные ружья, боеприпасы и орудия рыбной ловли. Как показывает практика, на руках некоторых любителей охоты и рыбалки годами хранится незаконный арсенал. Госинспекция природоохраны периодически сталкивается с подобными ситуациями. Накануне в Оршанском районе в руки инспекторов попал водитель "мерседеса" с оружием в салоне. Пожалуй, наверняка он ездил по угодьям лесхоза не с самыми добрыми намерениями. А в Ельском районе правоохранителям и вовсе пришлось проводить крупномасштабную операцию, чтобы нелегальные предметы вывести из незаконного оборота, а их владельцев - на чистую воду.

Добавим, что некоторые люди воспользовались добрым советом стражей порядка и добровольно сдали и боеприпасы, и оружие. Но не все. Подробнее

Александр Смирнов.

Буквально накануне в руки инспекторов Госинспекции природоохраны попал водитель "мерседеса", который передвигался по охотничьим угодьям Оршанского лесхоза. Житель Орши вряд ли катался по темным дорогам с самыми добрыми намерениями с учетом того, что опознавательные огни в его автомобиле были предусмотрительно выключены.

Александр Драгун, начальник управления Государственного комитета природоохраны при Президенте Беларуси, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь: "Внимание инспекторов привлек автомобиль, передвигавшийся в угодьях в темное время с выключенными фарами. После остановки и осмотра данного автомобиля марки "мерседес" под управлением жителя г. Орша в салоне обнаружено незарегистрированное расчехленное охотничье ружье. В ходе дальнейшего более детального осмотра также в салоне автомобиля обнаружена мужская сумочка коричневого цвета, в которой находились 24 патрона к нарезному оружию калибра 7,62. Поскольку хранение патронов к нарезному оружию образует состав уголовного преступления, на место была вызвана следственно-оперативная группа".

В инспекции добавили, что ружье было заряжено патронами с картечью и пулей, также в машине обнаружены две рации. Все боеприпасы изъяты, по факту их незаконного хранения проводится проверка. Кроме того, в отношении водителя составлен протокол за незаконную охоту.

Примечательно, что в тот же день силами двух сводных групп Мозырской инспекции и пограничного отряда отработана информация о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Визит правоохранителей в одну из деревень Ельского района принес свои плоды.

Александр Драгун, начальник управления Государственного комитета природоохраны при Президенте Беларуси, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь: "Одна группа на основании санкции прокуратуры провела осмотр и изъяла по месту жительства гражданина в указанной деревне 30 патронов различных калибров к нарезному оружию, порох, "вставку" к охотничьему гладкоствольному ружью для стрельбы нарезными патронами, гильзы и пули. Также обнаружено и изъято запрещенное орудие рыболовства - сеть. В связи с этим сотрудниками погранотряда начата проверка".