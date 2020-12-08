Двойной провал. В Орше правоохранители дважды за день задержали злоумышленника, который сначала разбил молотком входную дверь местного магазина, а после забрал бутылку коньяка уже из другой торговой точки. Правоохранители приехали на объект, где сработала сигнализация. Там они обнаружили, что разбито стекло входной двери. Рядом был и предполагаемый дебошир. Мужчина был подшофе. Уже в милиции выяснилось, что 49-летний неработающий местный житель не раз привлекался к административной ответственности, а также имеет судимость за угрозу убийством. Подозреваемого отпустили. По дороге домой мужчина зашел в следующий магазин, там забрал бутылку коньяка. У выхода его уже дожидался наряд охраны. Следователями в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям злоумышленника.