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В Орше правоохранители дважды за день задержали злоумышленника
Двойной провал. В Орше правоохранители дважды за день задержали злоумышленника, который сначала разбил молотком входную дверь местного магазина, а после забрал бутылку коньяка уже из другой торговой точки. Правоохранители приехали на объект, где сработала сигнализация. Там они обнаружили, что разбито стекло входной двери. Рядом был и предполагаемый дебошир. Мужчина был подшофе. Уже в милиции выяснилось, что 49-летний неработающий местный житель не раз привлекался к административной ответственности, а также имеет судимость за угрозу убийством. Подозреваемого отпустили. По дороге домой мужчина зашел в следующий магазин, там забрал бутылку коньяка. У выхода его уже дожидался наряд охраны. Следователями в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям злоумышленника.
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