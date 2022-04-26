В Орше в руки оперативников попались очередные вышибалы-наемники

Работали так называемыми спортиками и расправлялись с курьерами-обманщиками. Очередные вышибалы-наемники попались в руки оперативников, сообщает МВД, на этот раз в Орше. Как заявлено, задержана очередная преступная группа. Курьеров избивали пятеро молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, в том числе 18-летняя девушка.

О задержании аналогичной группы коллекторов в Гомеле в программе "Зона Х" рассказывали накануне. Схема одна и та же, как говорят в МВД, вышибалы-наемники без жалости и с особой жестокостью расправляются с закладчиками, впавшими в немилость у администраторов наркомаркетов. Свои действия они снимали на смартфон и отправляли куратору для подтверждения выполненного заказа. За каждый факт полагалось денежное вознаграждение. По предварительной информации, преступления оршанцев совершались как в родном городе, так и Витебске. В ходе так называемого воспитательного процесса у потерпевших зафиксированы переломы черепа, ребер, множественные ссадины и ушибы. Для нанесения телесных повреждений использовались металлическая бита и деревянные палки. Пока правоохранителям известно о четырех фактах насилия и трех потерпевших. Идет розыск пострадавших. По сообщению СК, у подозреваемых проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, одежда и орудия преступления. Назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное группой лиц".