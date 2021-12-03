В Орше женщина отдала мошенникам 600 рублей, могла и больше, но помогли бдительные сотрудники банка

Очередная история с телефонными аферистами - в Орше женщина отдала мошенникам 600 рублей, но помогли бдительные сотрудники банка. По данным милиции, на мобильный телефон пострадавшей позвонили мошенники и стали рассказывать, что на ее имя взяли кредит на мебель. После этого злоумышленники сообщили, что этот и возможные другие займы можно заблокировать. Для этого женщина должна соблюдать необходимые инструкции, которые уже поступили якобы от сотрудников банка и правоохранительных органов.



Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебской области:

В результате мошенники получили доступ к карт-счету оршанки. Деньги с него сразу списались, а напуганная женщина продолжала выполнять указания. Она отправилась в банк и оформила кредит на 1000 рублей. Сумма и вид кредита не устроили мошенников. Тогда они предложили женщине вернуться обратно. Сотрудница финансового учреждения обратила внимание на клиентку и заговорила с ней. Поняв, что оршанка общается с мошенниками, кассир вызвала милицию. Оперативники вовремя сумели прервать общение потерпевшей и злоумышленников. В результате женщина не стала брать новые кредиты, а также переводить уже взятые деньги на указанные счета.