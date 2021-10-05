В Орше злоумышленник из-за прически избил подростка

Катализатор конфликта - прическа. В Орше злоумышленник избил подростка из-за того, что ему не понравился внешний вид юноши. В милицию обратилась мать пострадавшего парня, которому 15 лет. Женщина сообщила, что ее сын вернулся домой после прогулки с синяками и ссадинами. Молодой человек рассказал, что на него напал некий мужчина на улице. Причиной конфликта стала как раз прическа юноши.