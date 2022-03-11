В Ошмянах изъято более 400 литров самогона "исключительно для себя"

Варил "исключительно для себя". В Ошмянах изъято более 400 литров самогона. В своем частном доме "бровар" организовал 32-летний мужчина. Правоохранителями изъят самогонный аппарат, готовый продукт и тонна браги. В отношении мужчины составлен административный протокол. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных правонарушений.