В Ошмянском районе водитель "Форд-Скорпио" не справился с управлением, машина вылетела в кювет. Шофера из покореженного салона доставали спасатели. По данным МЧС, ДТП произошло возле деревни Новополье. Судя по фотографиям, "форд" прежде, чем остановиться, несколько раз перевернулся. Специнструментом бойцам МЧС пришлось разрезать кузов "скорпио". Водителя передали медикам. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.