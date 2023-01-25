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В Осиповичах девушка попала под поезд, следователи ищут очевидцев ЧП

Следователи ищут очевидцев ЧП на ж/д переезде в Осиповичах. Накануне вечером там под поезд попала девушка. Она получила серьезные травмы. По информации следствия, пострадавшая - 23-летняя жительница Барановичей.

Ищем очевидцев: /02235/ 241 10, /02235/ 241 36

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, опрошен машинист, назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что поезд следовал по маршруту Осиповичи - Минск. По информации МЧС, задержка в движении поезда составила 28 минут.

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