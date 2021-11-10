В Осиповичах правоохранители задержали 4 местных жителей за работу на интернет-площадку по продаже наркотиков

Мефедрон и альфа-PVP - наркотики на выбор. В Осиповичах правоохранители задержали 4 местных жителей, которые работали на интернет-площадку по продаже запрещенных веществ. Стоит отметить, младшему из задержанных всего 14. Старшему 22 года. При себе у парней был мефедрон и альфа-PVP. Всего 100 граммов. Закладки с наркотиками планировалось оставить на территории нескольких городов, среди них Могилев, Бобруйск, Осиповичи.