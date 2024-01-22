В Осиповичах рабочий упал с третьего этажа - СК устанавливает обстоятельства

Установлено, что машинист башенного крана перемещал железобетонный ригель на площадку 3 этажа для монтажа. В какой-то момент он заметил на этаже, куда собирался опускать груз, рабочего, сбивавшего наледь на краю плиты. Со слов машиниста, чтобы избежать травм человека, он попытался изменить направление движения крана. Однако все равно зацепил рабочего. В результате мужчина упал вниз с высоты порядка 11 метров и получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован.