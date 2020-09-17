В Осиповичском районе с поличным задержаны сразу шестеро браконьеров

В Осиповичском районе на реке Свислочь инспекторы природоохраны задержали сразу шестерых браконьеров, что называется с поличным. У мужчин при себе имелись незаконные снасти, правда, никого добыть они не успели. Тем не менее, оказалось, что двое из них в поле зрения правоохранителей попадают уже не первый раз. Год назад один мужчина уже привлекался к ответственности за незаконную рыбалку, и вот опять пришел порыбачить.



Теперь мужчине грозит уже не административная, а уголовная ответственность. А это лишение до 3 лет. Среди задержанных был еще один повторник. В поле зрения инспекторов он попадал в 2019 году и был оштрафован на приличную сумму. Но, видать, это уроком ему не стало. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.



