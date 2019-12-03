В Островце огласили приговор в отношении россиянина, который пытался провезти Беларусь почти 300 кг гашиша

17 лет усиленного режима. В Островце накануне огласили приговор в отношении россиянина, который пытался провезти в нашу страну почти 300 кг гашиша. Задержали 46- летнего мужчину в мае этого года на белорусско-литовской границе, когда он пытался пересечь пункт пропуска "Котловка". Во время таможенного контроля в тайнике машины "Ситроен" обнаружили 3 тысячи плиток коричневого вещества. Экспертиза установила, что это был гашиш. Россиянину было предъявлено обвинение по статье "О незаконном обороте и контрабанде наркотиков в крупном размере".



Установлено, что наркотики планировалось продавать на территории России. Во время расследования белорусские следователи работали с коллегами из России и Интерпола. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Сам фигурант вину не признал, отметив, что он не знал про тайник с наркотиком. У сторон есть время, чтобы обжаловать приговор.



