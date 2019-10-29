Деньги освоили, строительство завершили, оборудование готово к эксплуатации - казалось бы, картина идеальная. Вот только все это лишь на бумаге. На деле ситуация иная. Финансовая милиция в Слонимском районе провела проверку законности и обоснованности расходования бюджетных средств. Деньги были выделены на строительство очистных сооружений. В итоге работы по возведению установок затянулись на 4 года. Все это время коммерческая компания, которая занималась монтажом, осваивала суммы, выделяемые из бюджета. Финансирование строительства этого объекта завершилось в 2011 году. И тогда же было привлечено предприятие для проведения пуско-наладочных работ. Однако работники организации выявили недостатки и нарушения в строительстве. В итоге, как выяснили в ДФР, запустить очистные устройства и тем более их эксплуатировать оказалось невозможно.



Подобные манипуляции позволили скрыть факт неэффективного использования бюджетных денег, которые были выделены на строительство. А это более 40 тысяч долларов. В отношении 5 должностных лиц возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.



