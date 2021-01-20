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В отношении директора предприятия по переработке строительных отходов возбуждено уголовное дело
Сэкономили на экологическом налоге, недоплатив в бюджет свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Финансовая милиция по результатам проверки одного из унитарных предприятий по переработке строительных отходов возбудила уголовное дело в отношении директора. Как выяснили оперативники, на протяжении 4 месяцев руководитель вносил в товарно-сопроводительные документы заведомо ложные сведения о характере и классе опасности отходов производства, поставляемых на полигон бытовых отходов Минска.
Руководитель предприятия под подпиской о невыезде. На имущество предприятия наложен арест. Предпринимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государству.
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