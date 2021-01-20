В отношении директора предприятия по переработке строительных отходов возбуждено уголовное дело

Сэкономили на экологическом налоге, недоплатив в бюджет свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей. Финансовая милиция по результатам проверки одного из унитарных предприятий по переработке строительных отходов возбудила уголовное дело в отношении директора. Как выяснили оперативники, на протяжении 4 месяцев руководитель вносил в товарно-сопроводительные документы заведомо ложные сведения о характере и классе опасности отходов производства, поставляемых на полигон бытовых отходов Минска.