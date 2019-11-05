В отношении жителя Брагина возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков"

Экспертиза подтвердила, что изъятое у жителя Брагина вещество - марихуана. Мужчину задержали еще в середине октября на улице Игнатенко. До этого правоохранителям поступила информация о том, что 29-летний местный житель не только является потребителем, но и занимается незаконными операциями с наркотиками. У мужчины под одеждой нашли полимерный пакет. Его содержимое отправили на исследование, и подозрения подтвердились. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Мера пресечения в отношении фигуранта не избиралась.