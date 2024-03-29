ЧПЗона X

3 жертвы мошенничества в интернете обратились к правоохранителям в Первомайском районе Минска

В Первомайском районе столицы за помощью к правоохранителям обратились сразу 3 жертвы мошенничества в интернете. После внесения предоплаты в арендованное жилье потерпевшие так и не въехали, потеряв на троих больше тысячи рублей.

Потерпевшие пояснили, что объявления о сдаче квартир нашли на онлайн-площадках. В мессенджере они связались с потенциальными арендодателями, которые попросили внести предоплату. После перевода денег "владельцы" квартир перестали выходить на связь, а также удалили объявления и переписку. Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Напоминаем: не производите оплату за жилье без предварительного осмотра квартиры и заключения договора аренды.
Екатерина Добровольская, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все