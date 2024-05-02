В Петербурге на Невском ликвидировали VIP-бордель с космическим прайсом и кешбэком за приглашенного друга

VIP-бордель с космическим прайсом, большим оборотами, БДСМ-тематикой и кешбэком за приглашенного друга ликвидировала полиция в центре Петербурга. Сомнительное заведение, расположенное на Невском проспекте, было рассчитано на обеспеченных клиентов, готовых заплатить за услуги от 40 до 180 тысяч российских рублей. По примерным подсчетам правоохранителей, за два года нелегальный салон заработал миллионы. Полицейские задержали троих администраторов заведения. Предполагаемого организатора - 27-летнего петербуржца - нашли в Москве. Причастность к деятельности борделя он отрицал.

Несмотря на это, уголовное дело за организацию занятия проституцией уже возбудили. По версии следствия, VIP-бордель работал с мая 2022 года, принимая исключительно состоятельных мужчин.