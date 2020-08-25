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В Петриковском районе бойцы МЧС спасли 54-летнего мужчину из пятиметрового колодца

Сообщение о том, что в городском поселке Копаткевичи при проведении работ в колодце человек потерял сознание, поступило в службу спасения накануне днем. Как выяснилось, мужчина проводил плановые работы по прочистке канализации на глубине 5 метров. Спасатели достали человека и передали медикам. С предварительным диагнозом "острое отравление газом неизвестного происхождения и ссадины". Мужчину госпитализировали.

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