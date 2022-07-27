В Петриковском районе комбайнер украл топливо - в подарок может получить срок

В Петриковском районе дважды поймали комбайнера на хищении дизтоплива. Сейчас в отношении работника хозяйства проводится проверка в рамках УК - инкриминируют ему хищение. К слову, несколько лет назад сельчанин уже был судим за аналогичное преступление. Тогда он на комбайне заехал к себе на подворье, слил 300 литров топлива и попался на глаза участковому инспектору. А на днях тот же милиционер вблизи деревни Челющевичи заметил, как из леса выехал автомобиль "Фольксваген - Пассат". Участковый машину остановил, за рулем находился знакомый 43-летний комбайнер. А в багажнике и салоне - канистры с дизтопливом. Механизатор рассказал, что на протяжении нескольких дней во время уборки зерновых сливал солярку со своей техники и прятал в лесу. Собрал 200 литров и решил перевезти домой.