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В Петриковском районе комбайнер украл топливо - в подарок может получить срок
В Петриковском районе дважды поймали комбайнера на хищении дизтоплива. Сейчас в отношении работника хозяйства проводится проверка в рамках УК - инкриминируют ему хищение. К слову, несколько лет назад сельчанин уже был судим за аналогичное преступление. Тогда он на комбайне заехал к себе на подворье, слил 300 литров топлива и попался на глаза участковому инспектору. А на днях тот же милиционер вблизи деревни Челющевичи заметил, как из леса выехал автомобиль "Фольксваген - Пассат". Участковый машину остановил, за рулем находился знакомый 43-летний комбайнер. А в багажнике и салоне - канистры с дизтопливом. Механизатор рассказал, что на протяжении нескольких дней во время уборки зерновых сливал солярку со своей техники и прятал в лесу. Собрал 200 литров и решил перевезти домой.
Напомним, что во время уборочной кампании милиция уделяет пристальное внимание проведению сельхозработ. Как накануне сообщили в МВД, составлено уже 700 протоколов. Сотрудники БЭП выявили более полутысячи преступлений в сфере сельского хозяйства - а это каждое четвертое из всех экономических правонарушений в стране. Чтобы техника выходила в поля в рабочем состоянии, милиция вместе со специалистами Минсельхозпрода проверяют работу и состояние мехдворов. За дорожной безопасностью следит ГАИ. В период подготовки к уборочной, как информирует инспекция, задержаны 10 нетрезвых водителей, 12 человек были за рулем без права управления.
В МВД отмечают, что в отдельных случаях объемы похищенного сопоставимы с промышленными масштабами. Для примера, в Гродненской области милиционеры изъяли у водителя сельхозпредприятия более 22-х тонн комбикорма и 650 литров окрашенного дизельного топлива,в Могилевской с поличным попалась группа, которая похитила с птицефабрики более 3,5 тонн комбикорма и 600 литров химикатов.
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