Защитить населенные пункты и сельхозугодия. В Петриковском районе ликвидируют крупный торфяной пожар. Его площадь составляет 85 га, а дым виден практически из любой точки района. Работу спасателям осложняет ряд факторов: жаркая погода и сильные порывы ветра способствуют очень быстрому распространению огня. Идет активная фаза уборочной кампании, ощущается дефицит водоснабжения в местах тушения возгорания. При работе в таких экстремальных условиях, говорят в МЧС, требуется частая смена личного состава. Для ликвидации ЧП задействована помимо сил и средств МЧС техника лесников и аграриев. Организован облет местности вертолетом МИ-2. Эвакуация жителей ближайших населенных пунктов не требуется.