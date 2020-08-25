В Петриковском районе жулики проникли в магазин и забрали оттуда продукты и алкоголь

Что интересно, вошли фигуранты весьма брутально, пробив стену на складе, а после выбили дверь в торговый зал. Сообщается, что они забрали товар на сумму порядка 4 тысяч рублей. Оперативно правоохранители вышли на след подозреваемых - это двое мужчин, оба уже были судимы. Компанию им составила дама, она также раньше попадала в поле зрения стражей порядка. Между собой компаньоны были знакомы, и в тот вечер они вместе выпивали. А после решили обчистить магазин. Позже, недалеко от универсама, правоохранители обнаружили ящик с водкой. Как выяснилось, жулики оставили его специально - подарок для местных любителей высокоградусных напитков. Вскоре всех участников банды задержали, женщину по административной статье. Часть продукции изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело.