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В Пинске местный житель пытался обменять в банке 100 фальшивых долларов

В Пинске местный житель пытался обменять в банке 100 поддельных долларов. Мужчина рассказал, что приобрел купюру в Туркменистане. О том, что она поддельная, не знал.

Похожая история произошла и в Пружанах. Банкнота в тысячу российских рублей пенсионерке досталась от родственников из Питера. Женщина и не подозревала, что принесла в обменник фальшивку.

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