В Пинске милиционеры эвакуировали жильцов из горящего дома

В Пинске экипаж охраны предотвратил случайную трагедию. Накануне милиционеры узнали о возгорании в доме по улице Советской. Правоохранители направились к месту происшествия, передавая информацию о случившемся в оперативно-дежурную службу. Правоохранители не стали медлить и бросились на помощь жильцам: эвакуировали и оказывали первую медпомощь. Бойцы МЧС продолжили спасательную операцию, локализовав пламя. Благодаря своевременным действиям правоохранителей и спасателей человеческих жертв удалось избежать. Огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.