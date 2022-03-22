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В Пинске милиционеры эвакуировали жильцов из горящего дома

В Пинске экипаж охраны предотвратил случайную трагедию. Накануне милиционеры узнали о возгорании в доме по улице Советской. Правоохранители направились к месту происшествия, передавая информацию о случившемся в оперативно-дежурную службу. Правоохранители не стали медлить и бросились на помощь жильцам: эвакуировали и оказывали первую медпомощь. Бойцы МЧС продолжили спасательную операцию, локализовав пламя. Благодаря своевременным действиям правоохранителей и спасателей человеческих жертв удалось избежать. Огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.

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